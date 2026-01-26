Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK

Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK
26.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Goller İsmail ve Dimitrov'dan.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Bodrum FK'nın sol kanattan gerçekleştirdiği hücumda ceza sahası yakınında topla buluşan Dimitrov'un yakın mesafeden çektiği şutu kaleci kurtardı. Seken topu Sakaryaspor oyuncuları uzaklaştırdı.

17. dakikada Sakaryaspor'dan Kakuta sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahası dışından yaptığı şutta top kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Adem Metin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Ali Aytemur dokunuşla topu İsmail ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

54. dakikada Sakaryaspor atağında orta sahadan ceza sahasına kadar top süren Melih Bostan'ın, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci kurtardı.

69. dakikada Bodrum FK tarafında gelişen hızlı atakta, sol kanattan gelen orta ile kaleci ile karşı karşıya kalan Sulejmanov'un çektiği şut kaleciden dönerek Dimitrov'un önünde kaldı. Dimitrov'un yakın mesafeden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Enes Biroğlu

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Zwolinski (Mete Kaan Demir dk.46), Kakuta (Kerem Şen dk. 34), Serkan Yavuz, Salih Dursun (Melih Bostan dk.46), Kolovetsios (Akuazaoku dk. 74), Arif Kocaman, Vukoviç, Caner Erkin (Eren Erdoğan dk.70), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mustafa Kırkıkoğlu, Mirza Cihan, Emre Demir, Haydar Karataş, Selim Kütük

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 86), Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk.66), Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Ali Habeşoğlu dk. 66), Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Furkan Apaydın dk.90+), Taulan Sülejmanov (Emirhan Arkutcu dk 90+2)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Ebekpa, Ege Bilsel, Ali Hebeşoğlu

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: İsmail Tarım (dk. 44), Dimitrov (dk.66) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Kerem Şen (Sakaryaspor) Enes Öğürce (Bodrum FK) - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Trendyol, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu
Alacak verecek kavgasında kan aktı Alacak verecek kavgasında kan aktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 22:56:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.