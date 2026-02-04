Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı

SAKARYASPOR, sezon başında Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Posusje'den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, 548 dakika sahada kaldı. Kobiljar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Sakaryaspor Kulübü, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.