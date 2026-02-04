Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı
04.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

SAKARYASPOR, sezon başında Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Posusje'den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, 548 dakika sahada kaldı. Kobiljar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Sakaryaspor Kulübü, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu’na da sıçradı Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu'na da sıçradı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor

15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:19:50. #7.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.