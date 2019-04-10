Sakatlar Derneği'nden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
53 dakika önce
GAZİANTEP'de, Türkiye Sakatlar Derneği'nden 10 gün arayla motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:43 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'de, Türkiye Sakatlar Derneği
'nden 10 gün arayla motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Türkiye Sakatlar Derneği'nin 29 Ekim
Mahallesi'ndeki binasında geçen 27 Mart
günü bir elektrikli bisiklet çalındı. Bu olaydan 10 gün sonra aynı şüpheli yeniden girdiği dernek binasından bu kez bir motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan iki hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, şüpheli kişinin H.Ö. olduğunu belirledi. Polisler tarafından adresinde gözaltına alınan H.Ö., emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Gaziantep
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