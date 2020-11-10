Sakin şehir turizm fakültesi istiyor - Son Dakika

Sakin şehir turizm fakültesi istiyor

10.11.2020 12:07
Sakin şehir turizm fakültesi istiyor, System.String[]

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu'da 19 ilçe arasında yüksek öğrenim alanında hiçbir eğitim yatırımı olmayan ilçenin Perşembe olduğunu belirterek, "Ordu Üniversitesi çatısı altında kurulması planlanan turizm fakültesi Perşembe'ye yakışır" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu'da 19 ilçe arasında yüksek öğrenim alanında hiçbir eğitim yatırımı olmayan ilçenin Perşembe olduğunu belirterek, "Ordu Üniversitesi çatısı altında kurulması planlanan turizm fakültesi Perşembe'ye yakışır" dedi.

Başkan Tandoğan yaptığı açıklamada, Perşembe ilçesinin turizm alanında Ordu'nun göz bebeği olduğunu, ayrıca dünyada cittaslow (sakin şehir) ünvanlı 161., Türkiye'de 7. sırada bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Tandoğan, "Perşembe'ye turizm fakültesi yakışır. Turizm fakültesi Perşembe'ye sosyoekonomik yönden büyük katkı sağlar. Yerimiz, mekanımız her şeyimiz müsait ve hazır. Atıl durumda bulunan Vona Oteli üniversiteye uygulama oteli olarak tahsis ederiz. Bunun yanında eski fen edebiyat fakültesi binasını da derslik olarak kullanılabilir. Bu eski fen edebiyat fakültemiz bina yapısı olarak fakültenin dört bölümünü yaşatabilen, barındırabilen bir bina yapısına sahiptir" dedi.

"Biz gerekeni yapmaya hazırız"

Başkan Tandoğan, şöyle konuştu: "Turizm fakültesi olarak belirlediğimiz bina rahatlıkla hizmet verebilecek kapasitededir. Bakıldığında o kadar küçük bir okul binası değildir ve ihtiyaca cevap verecek durumdadır. Artı olarak da uygulama oteli binası ile de arasında altgeçit mevcuttur. Turizm fakültesi için biçilmiş kaftandır. Fakülte ilçemize verildiğinde Ordu olarak biz o çevreyi fakültesiyle uygulama oteliyle, tesisleriyle modern bir eğitim kompleksi haline dönüştürebiliriz. Öte yandan şu an hazırda öğrenci yurdumuzda var. Yetmediği takdirde gerekirse biz Perşembe olarak ikinci bir yurt da yapabiliriz. Sağ olsunlar bölgemizin iş insanları ve halkımız bu iş için elini taşın altına koymaya hazırlar."

"En ideal yer Perşembe"

Başkan Tandoğan, "Bütün bu imkanların üzerine bizde belediye olarak katkı da yaparak bu hizmeti üniversitemize öğrencilerimiz sunmaya hazırız. O yüzden alt yapısıyla Perşembe'de her şey hazır. Ordu'ya kurulan yeni turizm fakültesine Perşembe olarak talibiz. Sayın Rektörümüz eğer bu turizm fakültesi kampüs dışına çıkaracaksa bunun yeri Perşembe'dir. Şu an zaten mevcutta turizm lisemiz de var. Turizm Lisemizde zaten burayı öğrenci yapısı olarak destekleyecek ikisi entegre olduğunda Türkiye'deki turizm sektöründeki o ara elemanı iş bulma korkusu yaşamadan çok iyi bir şekilde eğitim alarak Türkiye turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Ben bu konuda da sayın rektörümüzden de üniversitemizin değerli senato üyelerinden de anlayış ve destek bekliyorum. Zamanında bize Perşembe'ye yüksekokul veya fakülte açacaklarına dair söz verenler bugüne kadar verdikleri sözü tutmayarak bizleri hayal kırıklığına uğratmışlardır. Bizler şimdi bu hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ordu Üniversitesinin ilk temellerinin atıldığı Perşembe'ye neden bir fakülde açılmasın. Turizm Fakültesi sahilin şirin ilçesi Perşembe'ye çok güzel yakışır. Lütfen bunu göz ardı etmeyin" şeklinde konuştu. - ORDU

Sakin şehir turizm fakültesi istiyor
Sakin şehir turizm fakültesi istiyor

Turizm Fakültesi, Perşembe, Tandoğan, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakin şehir turizm fakültesi istiyor - Son Dakika


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