Salah'ın Londra kabusu Liverpool'u endişelendiriyor! Son 9 maçta... - Son Dakika
Son Dakika Spor Salah'ın Londra kabusu Liverpool'u endişelendiriyor! Son 9 maçta... - Son Dakika Spor

Salah'ın Londra kabusu Liverpool'u endişelendiriyor! Son 9 maçta...

6 saat önce

Bu bir ilandır1 maçı eksik, ikinci sıradaki Manchester City'nin 16 puan önünde ilk Premier Lig şampiyonluğuna koşan Liverpool'da, Sadio Mane sakatlığı sebebiyle Londra deplasmanında West Ham'a karşı forma giyemeyecek.

Salah'ın Londra kabusu Liverpool'u endişelendiriyor! Son 9 maçta..., System.String[]

Bu bir ilandır


1 maçı eksik, ikinci sıradaki Manchester City'nin 16 puan önünde ilk Premier Lig şampiyonluğuna koşan Liverpool'da, Sadio Mane sakatlığı sebebiyle Londra deplasmanında West Ham'a karşı forma giyemeyecek.


Tüm gözler Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın üzerinde olacak ama onun da Londra'daki kötü serisi endişe verici...


LONDRA'DA İLK 4 MAÇ 5 GOL, SON 9 MAÇ KARAVANA!


Bu sezon 31 maçta 15 gol attı, Liverpool formasıyla 135 maça 86 gol sığdırdı, Londra'da oynadığı ilk 4 maçta da 5 golü vardı ama son 9 maçta karavana!


Sadio Mane'nin yokluğu gözleri bir anda Salah'a çevirecek ve Mısırlı yıldız, Firmino ile birlikte Klopp'un en önemli hücum silahı olacak.


Shrewsbury karşısında ilk 11'e geri dönen Fabinho, West Ham mücadelesinde de ilk 11'de olacak ama Matip ve Lovren'in yeniden yedek başlaması bekleniyor.


David Moyes ile ilk maçını farklı kazanan West Ham, sonrasındaki 4 resmi maçta ise galibiyet yüzü göremedi.


sadio mane, Liverpool, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe aradığı sol beki Inter'de buldu!
G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salah'ın Londra kabusu Liverpool'u endişelendiriyor! Son 9 maçta... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]