Salça sezonunun başladığı Adana'da damlar kırmızıya boyanıyor - Son Dakika

Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Kırmızı biberden yapılan salçalar, güneşte suyunu alması için damlara serilmeye başlandı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların damları da serilen biber salçaları ile kırmızıya boyandı. Havadan ilgi çekici görüntüler oluştu.

Hazır salçalara güvenmeyen ve kendi salçasını ucuza mal etmek isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor. Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, damları kırmızıya boyarken havadan da ilgi çekici görüntüler oluştu.

Küresel ısınma nedeniyle salçalık biberler bu sene normalden daha erken hasat edildi. Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN HAFTA 1 LİRAYDI"

Kılıç, fiyatların geçen seneye göre daha ucuz olduğunu belirterek, "Havaların sıcaklığından dolayı biberler erken kızardı ve piyasaya erken çıktı. Herkesin biberi aynı anda kızarıp müşteri de olmayınca biberin fiyatları çok ucuza gitmeye başladı. Şu anda fiyatlar ton başında bin 500 ile bin 600 lira arasında değişiyor. Geçen hafta bin liraya kadar biber sattık. Bu da bizim işçi paramızı kurtarmıyor. Geçen sene bu tarihlerde 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyordu. Bu sene fiyatlar ucuz" diye konuştu.

"KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI HEPSİ BİR ANDA KIZARDI"

Küresel iklim değişikliğinin biberleri de etkilediğini aktaran Murat Kılıç, daha sonra şunları söyledi:

"Küresel iklim değişikliğinden dolayı biberlerimiz erken kızardı. Yapacak bir şey yok. Adana'da normal şartlarda önce Karataş Tuzla bölgesinin biberi kızarırdı. İlk onlar satılır sonra Karaisalı bölgesinin biberi kızarır ve onlar satılırdı. Ama şimdi küresel ısınmadan dolayı hepsi bir anda kızardı ve piyasaya çıktı. Hepsi bir anda piyasaya çıkınca fiyatlar da düştü. Şu anda biber bolluğu var. Ancak Eylül ayının başında fiyatların 3 liraya çıkacağını düşünüyoruz. Şuanda günlük 20-30 ton biber geliyor ve bir kısmı satılıyor, satılamayanlarda salça fabrikalarına veriliyor."

"HER SENE SALÇAMIZI YAPIYORUZ"

200 kilo salçalık biber alan Nimet Tahar ise biberin kilogram fiyatının geçen seneye göre düşük olduğunu belirterek, "Geçen sene 2 liranın üzerineydi ama şu anda 1 lira 60 kuruşa aldık. Her sene bu vakitlerde salçamızı yapıyoruz" dedi.

"FİYATLAR FENA DEĞİL"

Nazife Sucu isimli vatandaş ise fiyatların iyi olduğunu söyleyerek, "Biber alıyoruz, kışlık salça, isot ve yaprak biber yapacağız. Kısmet olursa yiyeceğiz. Fiyatlar fena değil. Geçen sene 2 liraydı bu sene iyi. Ben 400 kilogram biberi, kilosunu 1 lira 60 kuruştan aldım" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)