Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti, çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış - Son Dakika
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Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti, çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

14.11.2022 17:13

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında Adem Topkara-Mukaddes Elif Topkara çifti hayata veda etti. Acılı baba Mustafa Topkara, çiftin Taksim'de ziyarete gittikleri halalarına çocuklarını bırakıp caddeye gezmeye çıktıkları sırada olayın yaşandığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara (40) ve Mukaddes Elif Topkara'nın (27)yaşadığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki aile apartmanına Türk bayrağı asıldı. Aile yakınları evde taziyeleri kabul etti.

Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

2 ÇOCUKLARI ÖKSÜZ KALDI

Çiftin cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ayazağa Camii'ne getirildi. Evin önünde açıklama yapan Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara, oğlunun 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğunu söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

"ÇOCUKLARI HALALARINA BIRAKIP DIŞARI ÇIKIYORLAR"

Oğlu ve gelininin Taksim'e halalarının yanına gittiğini belirten Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış
Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış
Kaynak: AA
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İstiklal Caddesi, Mustafa Topkara, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti, çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış - Son Dakika

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