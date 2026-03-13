Sosyal Medya Fenomeni Şimşek, saldırıya uğrayan Katar'dan Türkiye'ye nasıl geldiğini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Fenomeni Şimşek, saldırıya uğrayan Katar'dan Türkiye'ye nasıl geldiğini anlattı

Sosyal Medya Fenomeni Şimşek, saldırıya uğrayan Katar\'dan Türkiye\'ye nasıl geldiğini anlattı
13.03.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran savaşının etkileri Orta Doğu'da birçok ülkeyi etkilerken Katar'da bulunan bazı Türk vatandaşları da bir süre ülkeden ayrılamadı. Türkiye'ye dönenler arasında "İrlandalı Anne" olarak bilinen Sosyal Medya Fenomeni ve Uyku Danışmanı Esra Şimşek de yer aldı. Şimşek, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak Katar'da yaşadıklarını anlattı.

Sosyal Medya Fenomeni ve Uyku Danışmanı Esra Şimşek, savaş nedeniyle Katar'dan Türkiye'ye dönüş yolculuğunu anlattı. Şimşek, savaşın ilk günlerinden itibaren hava sahasının kapatıldığını ve sirenler çaldığında camlardan uzak durduklarını söyledi.

"SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN HAVA SAHASI KAPATILDI"

Savaşın başlamasıyla birlikte Katar'da hava sahasının hızla kapatıldığını belirten Şimşek, birçok kişinin bu nedenle ülkeden ayrılamadığını söyledi. Şimşek, "Savaşın ilk günlerinden itibaren hava sahası kapatıldı" diyerek bu süreçte insanların belirsizlik yaşadığını ifade etti.

"SİRENLER ÇALINCA CAMLARDAN UZAK DURUYORDUK"

Siren seslerinin insanların günlük hayatını etkilediğini anlatan Şimşek, uyarılar geldiğinde evlerde güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi. Şimşek, "Sirenler çalınca perdeleri kapatıp camdan uzaklaşıyorduk" ifadelerini kullanarak o anlarda yaşanan tedirginliği dile getirdi.

"HAVAALANINDA MAHSUR KALAN ÇOK İNSAN OLDU"

Katar'dan ayrılmak isteyen birçok kişinin havaalanında uzun süre beklemek zorunda kaldığını söyleyen Şimşek, kendilerinin ise diğer kişilere göre daha şanslı olduğunu belirtti. Şimşek, yolculuklarının görece daha kolay geçtiğini ancak havaalanında mahsur kalan çok sayıda insan olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Katar'da hiçbir ülkenin büyükelçiliğinin vatandaşlarını tahliye ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Sosyal Medya, Gündem, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyal Medya Fenomeni Şimşek, saldırıya uğrayan Katar'dan Türkiye'ye nasıl geldiğini anlattı - Son Dakika

Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:05:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Fenomeni Şimşek, saldırıya uğrayan Katar'dan Türkiye'ye nasıl geldiğini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.