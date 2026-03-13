Sosyal Medya Fenomeni Şimşek, saldırıya uğrayan Katar\'dan Türkiye\'ye nasıl geldiğini anlattı

Sosyal Medya Fenomeni ve Uyku Danışmanı Esra Şimşek, savaş nedeniyle Katar'dan Türkiye'ye dönüş yolculuğunu anlattı. Şimşek, savaşın ilk günlerinden itibaren hava sahasının kapatıldığını ve sirenler çaldığında camlardan uzak durduklarını söyledi.

"SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEN İTİBAREN HAVA SAHASI KAPATILDI"

Savaşın başlamasıyla birlikte Katar'da hava sahasının hızla kapatıldığını belirten Şimşek, birçok kişinin bu nedenle ülkeden ayrılamadığını söyledi. Şimşek, "Savaşın ilk günlerinden itibaren hava sahası kapatıldı" diyerek bu süreçte insanların belirsizlik yaşadığını ifade etti.

"SİRENLER ÇALINCA CAMLARDAN UZAK DURUYORDUK"

Siren seslerinin insanların günlük hayatını etkilediğini anlatan Şimşek, uyarılar geldiğinde evlerde güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi. Şimşek, "Sirenler çalınca perdeleri kapatıp camdan uzaklaşıyorduk" ifadelerini kullanarak o anlarda yaşanan tedirginliği dile getirdi.

"HAVAALANINDA MAHSUR KALAN ÇOK İNSAN OLDU"

Katar'dan ayrılmak isteyen birçok kişinin havaalanında uzun süre beklemek zorunda kaldığını söyleyen Şimşek, kendilerinin ise diğer kişilere göre daha şanslı olduğunu belirtti. Şimşek, yolculuklarının görece daha kolay geçtiğini ancak havaalanında mahsur kalan çok sayıda insan olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Katar'da hiçbir ülkenin büyükelçiliğinin vatandaşlarını tahliye ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti.