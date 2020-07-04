Saldırıyı gördüğü için öldürülmüş - Son Dakika

Saldırıyı gördüğü için öldürülmüş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırıda ölen 26 yaşındaki su ürünleri mühendisi Hamdi Ekim Serdaroğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırıda ölen 26 yaşındaki su ürünleri mühendisi Hamdi Ekim Serdaroğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Serdaroğlu'nun öldürülme nedeninin arkadaşı Hasan Yanik'in ölümünü gördüğü için vurulduğu ortaya çıktı.

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Cuma günü sabaha karşı yaşanan olayda Gölköy Mahallesi'nde balık çiftliğinde çalışan 39 yaşındaki Hasan Yanik ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu, aynı çiftlikte çalışan Mehmet Veysi A. isimli şüphelinin silahlı saldırısı sonrası yaşamını yitirmişti. Olayın ardından saldırgan kayıplara karıştı.

Saldırıda yaşamını yitiren Hasan Yanik'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'in Tire ilçesine gönderilirken Hamdi Ekim Serdaroğlu için Bodrum'da bir cenaze töreni düzenlendi. Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde gerçekleştirilen törene ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törende ailesinin feryatları yürekleri dağladı, gözyaşları sel oldu. Kılınan cenaze namazı sonrası Serdaroğlu'nun cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar ise saldırıda ölen genç mühendis Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun çevresi ve arkadaşları tarafından çok sevilen biri olduğunu, çok merhametli olmasıyla bilindiğini söylediler.

SALDIRIYI GÖRDÜĞÜ İÇİN GENÇ MÜHENDİSİ VURMUŞ

Öte yandan saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, balık çiftliğinde çalışan silahlı saldırı şüphelisi Mehmet Veysi A. ile Hasan Yanik'in olaydan bir gün önce tartışma yaşadığı öğrenildi. Ertesi gün sabaha karşı 04.00 sularında silahla Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun yattığı koğuşa gelen saldırgan, Yanik'i uykusunda silahla vurdu. O esnada uyanan Serdaroğlu, olan biteni gördü. Bunun üzerine saldırgan genç mühendisi de silahıyla vurarak öldürüp kayıplara karıştı.

KOMANDOLAR ORMANI DİDİK DİDİK ARIYOR

2 kişiyi öldürdükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Veysi A. Havadan, karadan aramaları devam ediyor. Geceleri "uçan gözle" isimli helikopterle aranırken, gündüzleri ise jandarma ekipleri Bodrum'un tüm giriş çıkışlarını kontrol ediyor. 40 kişilik komando ekibi ise Göltürkbükün'de bulunan Demir ormanında cinayet zanlısını arıyor.

(İHA)

Mehmet Veysi, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 20:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saldırıyı gördüğü için öldürülmüş - Son Dakika

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