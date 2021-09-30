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Salgın sürecinde başladığı arıcılıkta bir yılda kovan sayısını ikiye katladı - Son Dakika

Salgın sürecinde başladığı arıcılıkta bir yılda kovan sayısını ikiye katladı

30.09.2021 11:00
Salgın sürecinde başladığı arıcılıkta bir yılda kovan sayısını ikiye katladı, System.String[]

Edirne'de yaşayan bir çocuk annesi ev hanımı Nuray Erdem, salgın sürecinde kendi sermayesiyle başladığı arıcılıkta ürettiği balı Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor.

Edirne'de yaşayan bir çocuk annesi ev hanımı Nuray Erdem, salgın sürecinde kendi sermayesiyle başladığı arıcılıkta ürettiği balı Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor.

Kovid-19 salgını sürecinde 50 kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını kısa sürede iki katına çıkaran Erdem, bir yılda yaklaşık bir ton bal üretti.

Ev işlerini yaptıktan sonra yardımcısı ve oğlu ile kovanların başına geçen Erdem, ürettiği balı Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve üye olduğu Lalapaşa Kadın Girişimcileri Kooperatifi sayesinde Türkiye'nin birçok yerine satıyor.

Arı kovanlarının bulunduğu Büyükismailçe köyünde çalışmalarını sürdüren Erdem, AA muhabirine, ev ekonomisine katkı sağlamak için çocukluk hayali olan işe giriştiğini söyledi.

Uzun yıllardır arıcılığa merak duyduğunu belirten Erdem, "Pandemi döneminde bir yıl önce 50 kovanla başladım. 50 kovanı 100 kovana çıkardım ve bu yıl 1 tona yakın bal elde ettim. Aynı zamanda polen ve propolis çalışması da yaptım." dedi.

"Ev hanımlarına arıcılığı tavsiye ederim"

Erdem, boş durmayı sevmediğini vurgulayarak, "Bu işin zorlukları da var ama severek yapıyorum. Ev hanımlarına arıcılığı tavsiye ederim, boş durmaktansa böyle güzel ve kazançlı işler yapabilirler." diye konuştu.

Anne olduğunu, her şeyin daha iyisini ve kalitelisini çocuğuna yedirmek istediğini anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Ürettiğim balın doğal ve organik olması için çalıştım. Çünkü benim için önemli olan katkısız ve doğal baldır. Arının doğadan getirdikleri ve taşıdıklarıyla balımızı ürettik. Balımızı analiz yaptırdık, çok kaliteli, birinci sınıf olduğu belgelendi. İnsanların kaliteli ve hijyenik ürünü gönül rahatlığıyla tüketebilmesini istedim."

Erdem, arıcılığın çocukluk hayali olduğunu dile getirerek, "Babam bal üretimine çok meraklıydı ve kovanları vardı. Ailece amatör olarak balcılık yapıyorduk, kendimize yetecek kadar bal üretiyorduk. Babam kara kovan çalışması yapıyordu, biz gezici arıcılık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdem'in yardımcısı 23 yaşındaki Kosova uyruklu Elmin Bajrami de küçük yaşlardan itibaren ailesi gibi arıcılık yaptığını dile getirdi.

Arıcılığın farklı bir yaşam biçimi olduğuna değinen Bajrami, "Arıları sezonda üç sağımdan geçiriyoruz. Kovanlarımızı kanola, karaçalı ve ayçiçeği poleni alabileceğimiz yerlere taşıdık." dedi.

Nuray Erdem'in 26 yaşındaki oğlu Emir Erdem de annesine bal üretiminde ve satışında yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Arıcılara daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirten Emir Erdem, "Bizim gibi küçük esnaf ve özellikle kadın girişimciler daha fazla desteklenmeli. Çorba kaynasın diye çalışıyoruz. Kar amacı gütmüyoruz, organik bal üretmek çok zor. Organik balın kavanozunu 60 liradan veriyoruz. Tüketiciler memnun, bu işi daha da artırarak sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye, Pandemi, Edirne, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde başladığı arıcılıkta bir yılda kovan sayısını ikiye katladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salgın sürecinde başladığı arıcılıkta bir yılda kovan sayısını ikiye katladı - Son Dakika
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