Salihli\'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'ndaki devriye görevi esnasında şüphe üzerine U.Y. ve B.Y'yi durdurdu.
Yapılan aramada 1163 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y. ve B.Y. tutuklandı.
