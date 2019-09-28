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Salihli'de emlakçılar belgelerini aldılar

49 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Salihli Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği öncülüğünde düzenlenen Emlak Danışmanı (Seviye 5) Belgelendirme ve bilgilendirme sınavında başarılı olan 12 emlakçı belgesini aldı.

Salihli'de emlakçılar belgelerini aldılar, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Salihli Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği öncülüğünde düzenlenen Emlak Danışmanı (Seviye 5) Belgelendirme ve bilgilendirme sınavında başarılı olan 12 emlakçı belgesini aldı.


Sınavı başarı ile tamamlayan emlakçılara belgelerini takdim eden SEMDER Başkanı Yıldırım Yılmaz, tüm emlakçıların bu belgeyi almasının zorunlu olduğunu, yönetmelik gereğince Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların artık emlak satışı yapamayacaklarını kaydetti.


Teorik eğitim ve ardından gerçekleştirilen 5 aşamalı sınav sonrası başarılı olan emlakçıların yeterlilik belgesini almaya hak kazandığını belirten Yılmaz, şuan Salihli'de dernek üyesi 36 emlakçının bu belgeyi aldığını söyledi. Emlakçılık yapacak olanların bu belgeyi almasının zorunlu olduğunu vurgu yapan Yılmaz, 5 Aralık 2019 tarihi itibari ile en az lise mezunu olmayanların bu belgeyi alamayacağını duyurdu. Yılmaz, dernek olarak meslektaşlarının bu konuda mağdur olmamaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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