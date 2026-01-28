Salihli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında H.K. ve D.T'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda, A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
