Salihli\'de Zehir Tacirlerine Operasyon

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik bir ikamete düzenlenen operasyonda 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramada 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet K., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA