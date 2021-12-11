Salihli'deki trafik kazasında ölen genç anne, Kula'da toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Burcu Akıncı'nın (23) cenazesi, Kula'da defnedildi.
Genç kadının cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Süleyman Şah Camisine getirildi.
Akıncı'nın eşi Ahmet Akıncı ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Burcu Akıncı'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kula Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Uşak- İzmir kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde Ahmet Akıncı'nın (28) kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halindeki tıra çarpmış, Ahmet Akıncı ve 1 yaşındaki bebekleri yaralanmış, anne Burcu Akıncı hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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