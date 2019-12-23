Salihli Emirspor şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Emirspor şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika Spor

Salihli Emirspor şampiyonluğunu ilan etti

6 saat önce

1. Amatör E Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Salihli Emirspor, Poyrazdamlarıspor'u 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Salihli Emirspor şampiyonluğunu ilan etti, System.String[]

1. Amatör E Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Salihli Emirspor, Poyrazdamlarıspor'u 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Salihli ekiplerinin yer aldığı Manisa 1. Amatör Küme E Grubunun lideri Emirspor, ligin 11. haftasında Poyrazdamlarıspor ile karşılaştı. Emirhacılı Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0'lık sonuçla geçen Emirspor puanını 25'e çıkararak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Süper Amatör Küme Play-off maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.


Ligin ilk etabında şampiyonluğu bitime 3 hafta kala ilan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, "Emirspor olarak hedefimiz aynı başarıyı play-oflarda da gösterip, adımızı Süper Amatör Küme'ye yazdırmak istiyoruz. Takım olarak buna kenetlendik, bu sezon başaracağımıza inancım tam." diye konuştu.


Önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçecek olan Emirspor, Keli Zaferspor ile karşılaştıktan sonra lig perdesini Kapancıspor ile kapatacak. - MANİSA

Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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