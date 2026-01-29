Salihli Judocuları Judo Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli'yi temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

64 ilden 894 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Salihli'nin başarılı judocularından Hira Kılkış, +70 kg kategorisinde mücadele ederek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada Salihli adına yarışan sporculardan Mürüvvet Nur Özkan ve Sultan Nur Diker, +70 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, Mustafa Göde ise 81 kg kategorisinde Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Elde edilen dereceler, Salihli judosunun altyapıdan yetişen sporcularıyla Türkiye genelinde önemli bir başarı yakaladığını bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA