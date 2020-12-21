Salihli Kızılay, kısıtlamada görev başındakileri unutmadı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, ilçede görev yapan polis, temizlik işçileri ve Vefa Sosyal Destek çalışanlarına simit, bisküvi ve çay ikramında bulundu.

Salihli'de yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Salihli Belediyesi Temizlik İşçileri ve Vefa Sosyal Destek ekipleri sahada görev yaparken, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bekleme noktalarında görev yaptı. 56 saat süren kısıtlamada görev başında olan polis, temizlik işçileri ve Vefa ekiplerine, Salihli Kızılay personeli ve Kızılay gönülleri unutmadı. Kızılay ekipleri ellerinde termoslarla cadde cadde gezerek görev başındaki ekiplere çay ile simit ve bisküvi ikramında bulundu. Kızılay çalışanları, ekiplere kolaylıklar diledi.

Kızılay olarak her zaman sahada olduklarını belirten Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, "Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan emniyet güçlerimiz, temizlik işçilerimiz ve Vefa ekiplerimizi unutmadık. Personelimiz ve gönüllülerimizle birlikte cadde cadde gezerek, çay ve çeşitli ikramlarla bulunup, onlara destek olmak istedik" dedi.

Salihli'de güveni ve huzuru sağladıkları için tüm İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkür eden Musal, vatandaşları da temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. - MANİSA