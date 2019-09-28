Salihli Kızılay öğrencileri sevindirdi

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Sartmahmut İlkokulunda eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Kıyafet ve ayakkabılar, okul müdürü Uğurcan Beşe'ye Kızılay yönetim kurulu üyeleri tarafından teslim edildi.



Salihli'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunarak sevindirdiklerini belirten Kızılay Salihli Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kocabıyık, "Sartmahmut İlkokulunda eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrenciler olduğunu öğrendik. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla şubemiz Kızılay butikte bir çalışma yaparak öğrencilerimize uygun kıyafetleri hazırlayarak, yardım kolilerimizi öğrencilerimize teslim edilmek üzere okul yöneticilerimize teslim ettik. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeye değer. Umarım bu yardımlarımız öğrencilerimizi mutlu etmiştir" dedi. - MANİSA