Son Dakika Haberleri: Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu
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Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu

25 dakika önce

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu'nda, 38 ve 63 kilometrelik parkurların ardından 119 kilometrelik koşu da sona erdi.

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Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu'nda, 38 ve 63 kilometrelik parkurların ardından 119 kilometrelik koşu da sona erdi.

Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, en uzun parkur olan 119 kilometrelik parkur tamamlandı.

Bu parkuru erkeklerde Fransa'dan Yannick Noel birinci, Belçika'dan Stijn Van Lokeren ikinci, İspanya'dan Juan Jose Larrotcha ise üçüncü tamamladı.

Kadınlarda ise Avustralya'dan Lou Clifton birinciliği, İspanya'dan Teresa Nimes Perez ikinciliği, İtalya'dan Giulia Vinco ise üçüncülüğü elde etti.

80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katıldığı Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu'nda 38, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda dereceye giren sporcular için yarın ödül töreni düzenlenecek.

Öte yandan organizasyon kapsamında yarın Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Ürgüp'te saat 10.00'da başlayacak koşuda çocuklar, rehber koşucularla yarışacak.

Belçika, İspanya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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