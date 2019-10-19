Son Dakika Haberleri: Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı
Son Dakika Spor Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı

Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı

1 saat önce

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 110+ km, 60+ km ve 30+ km koşuları 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımı ile Ürgüp ilçe merkezinden start aldı.

Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı, System.String[]

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 110+ km, 60+ km ve 30+ km koşuları 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımı ile Ürgüp ilçe merkezinden start aldı.


Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve protokolün verdiği start ile Ürgüp'te başlayan yarış, Ortahisar, İbrahimpaşa köyü, Göreme parkurları ile devam ediyor.


Salomon Kapadokya Ultra Trail organizasyon sorumlusu Aydın Ayhan Güney, "Bu sabah saatlerinde uzun parkur ve orta parkurun startını vereceğiz. Toplamda Bin 250 kadar sporcu orta ve uzun parkur için yarışacak. 15 dakika sonra start alacak her şey güzel gidiyor, kalabalıklar toplandı birazdan başlayacağız" dedi.


Salomon Kapadokya Ultra Trail koşularına Denizli'den katılan İsmail Özatan ise, "Denizli'den katılıyorum yarışa. 63 km parkurda koşacağım. Türkiye Emekli Astsubaylar derneği adına koşuyorum. Biliyorsunuz 17 Ekim Dünya Astsubaylar günü. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor yapma gayreti ile başladım, kilolarımızı vermek için başladım ama gördüğünüz gibi uluslararası yarışlarda bulduk kendimizi herkese koşmayı, koşarak sağlıklı olmayı ve düzgün yemeyi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.


Kapadokya Ultra Trail yarışması Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Kapadokya, Göreme, Ürgüp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes, Valencia Basket'i 83-78 yendi!
Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor Galatasaray 5 maç sonra galip geldi! Florin Andone sosyal medyayı salladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]