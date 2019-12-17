Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Erkekler ve Kadınlar Salon Hokeyi1.Lig müsabakaları tamamlandı.

Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Erkekler ve Kadınlar Salon Hokeyi1.Lig müsabakaları tamamlandı.


12 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda oynanan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti müsabakalar sonunda kadınlarda Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü ile ikinci olan Haydarpaşa Spor Kulübü Süper Lige yükseldi. Erkeklerde ise Suruç Hokey Spor Kulübü şampiyon olarak, Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise ikincilikle Süper Lige yükselen takımlar oldu.


Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalya törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Mehmet Nogay katıldı.


Erkekler ve Kadınlar Salon 1.Lig müsabakalarında dereceye giren takımlar şöyle oluştu:


Kadınlar


1-Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü, 2-Haydarpaşa Spor Kulübü, 3- Adana Büyükşehir Hokey,


Erkeklerde


1-Suruç Hokey Spor Kulübü, 2-Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, 3-Peyas Spor Kulübü - MALATYA

Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:32 Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:29 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
22:28 Galatasaray - Son Dakika Spor
22:27 Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da - Son Dakika Spor
22:18 Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika Spor
21:29 İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:38:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]