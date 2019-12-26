Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı hedef büyüttü - Son Dakika

Avrupa Şampiyonası C2 finalleri için Trabzon'da kampa giren Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı, bir üst lige yükselmek için ter döküyor.

Teknik Direktör Rajab Nourani ile milli takım antrenörleri Kazım Koca ve İsmail Yıldız yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, yoğun bir hazırlık kampı geçiriyor.

Avrupa Şampiyonası C2 finallerinde de başarılarına bir yenisini daha eklemenin planını yapan Hokey Milli Takımı, 24 Ocak 2020'de Hırvatistan'da başlayacak şampiyonada ilk ikiye girip bu branşta en üst organizasyon olan C1 Ligine yükselmeyi hedefliyor.

Milli takım antrenörü Kazım Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Koca, ekibin gayretli olduğuna işaret ederek, "Ekibimiz canlı ve dinamik. Çalışmalarımız da oldukça güzel geçiyor. Yaptığımız çalışmaların sonucunda iyi neticeler alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Turnuvaya en güçlü şekilde çıkmayı planlıyoruz"

Milli takım antrenörü İsmail Yıldız da kamp sürecinde eksiklikleri gidererek, turnuvaya en güçlü şekilde çıkmayı planladıklarını ifade etti.

Zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini vurgulayan Yıldız, "Onun için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çünkü sıkı ve iyi maçlar bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, hedeflerinin yüksek olduğunu aktararak, "Avrupa'da başarılı olup ülkemizi sevindirerek, güzel sonuçlar almak istiyoruz. Bu yönde çalışıp, gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor"

Türkiye Hokey Federasyonu Lig ve Organizasyon Sorumlusu Ahmet Yılmaz da Türkiye'de hokey sporunda önemli mesafeler alındığını ifade etti.

Hokey Milli Takımı olarak da çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Yılmaz, bu başarıda kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Hokey Federasyonu'na teşekkür etti.

Yılmaz, kampların çoğalmasının kendilerini başarıya daha fazla götüreceğini işaret ederek, şöyle devam etti:

"Trabzon'daki kampta da Avrupa Şampiyonası'nda bir üst tura yükselmek için toplandık. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde, sabah akşam olmak üzere iki antrenmanla devam ediyor. İnşallah şampiyonadan güzel sonuçlarla döneceğiz."