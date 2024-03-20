Sam Bankman-Fried İçin Adalet Bakanlığı\'nın Talep Ettiği Cezaya Tepki

Kripto

İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in yargılanma süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sam Bankman-Fried'in avukatları son olarak ABD savcılarının taleplerine tepki gösterdi.

Sam Bankman-Fried İçin 40 – 50 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in savunma ekibi, Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'a gönderdikleri yeni bir mektupla, Adalet Bakanlığı'nın önerdiği 40 ila 50 yıl arası hapis cezasının adaletsiz olduğunu savundu. Savcıların ceza teklifini eleştiren avukatlar, iddianamenin müvekkilleri hakkında gerçeği çarpıttığını ve onu ahlaken bozuk bir figür olarak göstermeye çalıştığını belirtti. Avukatlar, Bankman-Fried'e atfedilen motivasyonların ve yeniden suç işleme riskinin abartıldığını, önerilen cezanın ise eski zamanlardan kalma bir anlayışı yansıttığını ifade etti.

Bankman-Fried'in savunma ekibi, müvekkillerinin tekrar suç işleme olasılığının düşük olduğunu, üniversite mezunu ve sabıkası temiz bir kişi olduğunu vurguladı. Ayrıca, FTX'in iflas sürecinin, borsanın çöküşü nedeniyle kaybolan varlıkları geri kazanmayı amaçladığını ve bu durumun hükümet tarafından yanlış yorumlandığını belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın talep ettiği cezanın adaletsiz olduğunu savunan avukatlar, şiddet içermeyen bir suç nedeniyle bu kadar uzun süre hapis cezasına çarptırılan bir örneğin bulunamadığını iddia etti. Savunma ekibi ayrıca, Bankman-Fried'ın ağır bir ceza ile "ezilmesinin" gereksiz olduğunu savunup müvekkillerinin adil bir ceza olarak 63 ila 78 ay hapis cezası talep ettiklerini belirtti.

Sam Bankman-Fried geçen yıl, savcıların ABD tarihinin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri olarak tanımladığı olayda, FTX ve Alameda Research'ün yatırımcılarını dolandırmaktan suçlu bulunmuştu. Son olarak mahkemenin Bankman-Fried'ın suçlamalarına ilişkin kararını 28 Mart'ta açıklaması bekleniyor.