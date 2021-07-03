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Saman balyası yüklü kamyon kül oldu - Son Dakika

Saman balyası yüklü kamyon kül oldu

03.07.2021 14:17
Saman balyası yüklü kamyon kül oldu, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, saman balyası yüklü bir kamyon alev aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, saman balyası yüklü bir kamyon alev aldı. Alev topuna dönen kamyon ve samanlar kül oldu.

Olay, ilçeye bağlı Aydoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet P.'ye ait 05 AAR 390 plakalı saman yüklenen kamyon, balyaların elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev aldı. Köylülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına aldı. Yangında kamyon ve kamyonda bulunan 340 balya saman tamamen kül oldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Saman balyası yüklü kamyon kül oldu
Saman balyası yüklü kamyon kül oldu
Saman balyası yüklü kamyon kül oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sungurlu, Aydoğan, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saman balyası yüklü kamyon kül oldu - Son Dakika


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