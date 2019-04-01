Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Oldu

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Oldu

1 saat önce

Hatay'da resmi olmayan sonuçlara göre Samandağ Belediye Başkanlığına CHP'li Refik Eryılmaz seçildi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Oldu, System.String[]
Hatay'da resmi olmayan sonuçlara göre Samandağ Belediye Başkanlığına CHP'li Refik Eryılmaz seçildi.

CHP'li Belediye Başkanı Mithat Nehir'in yeniden aday gösterilmediği Samandağ'da 24. Dönem Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, CHP'den aday gösterildi. Eryılmaz, seçimlerde yüzde 63,24 oy oranı ile Samandağ Belediye Başkanlığı'na getirildi.

Refik Eryılmaz, 41 bin 422 oy alırken, DSP Adayı Yusuf Ziya Kuzu 17 bin 284 oyla ikinci, AK Parti Adayı Mehmet Süt 4 bin 558 oyla üçüncü ve İYİ Parti Adayı Seyran Miçooğulları 2 bin 47 oyla dördüncü oldu.

Refik Eryılmaz, 10 Mayıs 1964'te Hatay Samandağ'da doğdu. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.1998 yılından itibaren Hatay'da serbest avukat olarak çalıştı.

Çok iyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:12 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay, Samandağ, Politika
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