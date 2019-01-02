Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Yılbaşında Çalışmalarını Sürdürdü

Samandağlıların kış koşullarının yarattığı olumsuzluklardan etkilenmemesi için Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yoğun yağışlardan kaynaklı oluşabilecek mağduriyetlere karşı önlemler alındı.İlçe genelinde yol bakım, onarım çalışmalarının yanı sıra yeni yol açma, tesviye ve parke kaplama çalışmalarını sürdüren Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yılda çalışmalarına ara vermedi. İlçeye kazandırılan yeni yollar ile ilçenin ulaşımına her geçen gün yeni bir soluk kazandıran Fen İşleri ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda, Fen İşleri ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin yılbaşında da çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlarımızın kış koşullarının yarattığı olumsuzluklardan etkilenmemesi için ekipler seferber oldu. Yoğun yağışlardan kaynaklı oluşabilecek mağduriyetlere karşı önlemler alındı.

Fen işleri ekiplerimizce son olarak Mızraklı Mahallesi girişinde stabilize ve tesviye çalışması yapıldı. Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yol çalışması yapıldı. Yeşilköy Mahallesi'nde yol dolgu ve tesviye çalışması tamamlandı.Hatay Büyükşehir Belediyesi Asfalt şantiyesinden Kuşalanı mahallesine 1000'lik büzlerekiplerimiz tarafından taşındı. Yeşilköy mahallemizde parke kaplama çalışmaları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni mahalle ile deniz sahil şeridi arasındaki güzergahta yol tesviye çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Koyunoğlu Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapıldı. Tekebaşı Mahallesi'nde yol temizlik çalışması yapıldı. Deniz şeridindebiriken yağmur sularının tahliyesi yapıldı. Sutaşı mahallemizde asi nehri güzergahında yol temizliği yapıldı. Yeşilyazı mahallemizdekış mevsiminde yağışlardan kaynaklı bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıldı. Mağaracık mahallemizde kapanan menfezler açıldı. Küçük Karaçay mahallemizde jandarma karakolu civarında bulunan ara yollardatesviye çalışması yapıldı.Meydan Mahallesi'nde yağışlardan kaynaklı tıkanan menfezler temizlenerek açıldı.

Cemal Gürsel Mahallesi Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu arkasındaki yolda parkeye hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve daha güvenli ulaşım sağlamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İfadelerine yer verdi.