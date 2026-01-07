17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'ndeki bir konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULDU

Olay yerine gelen ekipler, konteynerde E.M. isimli genç kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Yaralı olduğu belirlenen E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.