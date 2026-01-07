Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'ndeki bir konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, konteynerde E.M. isimli genç kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Yaralı olduğu belirlenen E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?