Samandağ'da okul bahçeleri ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan okulların bahçelerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.



Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Meydan Mahallesi'nde bulunan Azize Süleyman Yalçın İlkokulu - Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikti. Başkan Eryılmaz, "Belediye olarak bütün okullarımızda ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili daha önce başlattığımız kampanya kapsamında Mızraklı İlkokulunda bir çalışmamız olmuştu. İkinci çalışmamızı da şu anda Meydan Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları içinde bulunan diğer okullarımızda da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Daha temiz, daha yeşil bir çevre ve daha yaşanabilir bir Samandağ oluşturma amacında olduklarını söyleyen Başkan Eryılmaz, "Temiz ve yeşil bir çevre kültürünü bütün topluma yaymak istiyoruz. Hiç zaman kaybetmeden ilçemizdeki diğer okullarımızın bu kampanyanın içerisinde yer alacağını ifade etmek istiyorum. Bize bu konuda katkı sunan Orman İşletme Müdürlüğü Serinyol Orman Fidanlık Şefliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha temiz ve daha yeşil bir Samandağ'ı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. - HATAY