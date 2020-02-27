Samandağ'da otluk alanda yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samandağ'da otluk alanda yangın - Son Dakika

Samandağ'da otluk alanda yangın

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Samandağ'da otluk alanda yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 5 saattir süren yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

(İHA)

Samandağ, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
Son Dakika: İdlib'den kara haber: 22 askerimiz şehit oldu Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samandağ'da otluk alanda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]