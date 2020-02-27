Samandağ'da otluk alanda yangın - Son Dakika

Samandağ'da otluk alanda yangın
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 5 saattir süren yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
(İHA)
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