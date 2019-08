Samandağ'da yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı

HER yıl Haziran-Temmuz aylarında Akdeniz bölgesinde en yoğun yuvalama kumsalları arasında yer alan Hatay 'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahiline akın ederek yumurta bırakan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkan yavruların denize yolculuğu başladı. Sahile bırakılan yumurtalardan yüzde 80'i yumurtadan çıkarken denize ulaşan kaplumbağalardan ise her 1000 taneden sadece 1'i geri dönüp yumurta bırakabilecek yaşa ulaşabiliyor.Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu. Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan hayvan nesilleri arasında yer alan kaplumbağalar, nesillerinin devamını ancak yuvalara bıraktıkları yumurtalardan çıkan yavrularıyla sürdürebiliyorlar. Samandağ Çevre Koruma Derneği üyesi doğa gönüllüsü vatandaşlar da kaplumbağaların denize ulaşması için büyük çaba sarf ediyor.SÖNMEZ: SAMANDAĞ SAHİLİNDE 80 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞACAKKaplumbağaların korunması görevini yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Bektaş Sönmez, Samandağ sahillerinin her yıl daha da yoğun olarak caretta caretta veyeşil deniz kaplumbağalarının üremelerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Üreme sezonunun gelmesiyle mayıs ayı itibariyle çalışmalara yoğun bir şekilde başladıklarını kaydeden Dr. Sönmez şu bilgileri verdi;"2019 yılı üreme sezonu içerisinde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Sezon başından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda bin 200'ün üzerinde yuva tespiti yaptık. Bin 200 yuva demek yaklaşık 120 bin tane yumurta demek. 120 bin yumurtanın 100 bin tanesinden yavru çıkacağı anlamına geliyor. 100 bin yavrunun da yaklaşık 80 bin tanesi denize ulaşmış olacak. Yani biz 2019 üreme sezonu içerisinde yaklaşık 80 bin tane yavrunun denize ulaşmasını bekliyoruz. Tabi Samandağ kumsalında olumsuz etkilerimiz var. Mesela kıyı erozyonumuz, ışık kirliliği gibi bunlara karşı biz önlemlerimizi alıp denize ulaşan birey sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Sezonumuz yoğun bir şekilde devam ediyor. Eylül sonuna kadar ekiplerimiz burada çalışmaya devam edecekler. Tabi bu işin özellikle alt yapısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Hatay il Müdürlüğü'nün bize faydası katkısı çok yüksek kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum."ATİK: ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLADIKSamandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ise Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği kurulduğu 1991 yılından beri nesli tehdit altında olan yörelerine ait canlıların korunması adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu canlıların en önemlisi yeşil deniz kaplumbağaları. Yeşil deniz kaplumbağaları ile ilgili 2001 yılından itibaren üniversite ile Doğa Koruma ve Milli Parklarla çalışma içine girildi. Bu çalışmanın meyvelerini almaya başladık. 60-70 yuva saptadığımız zamanları iyi biliyoruz. Şimdiki sayımız gerçekten bize bir memnuniyet veriyor" dedi.Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da "Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkıp maviye doğru maceralarını izledik. Biz bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.