Samar Deniz\'den Samimi Açıklamalar

07.02.2026 16:59
Samar Deniz, Pazar Gezmesi'nde evlilik teklifi ve Özcan Deniz ile ev hayatını anlattı.

ASİYE Acar'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Pazar Gezmesi, bu hafta Özcan Deniz ve eşi Samar Deniz'in evine konuk oldu. Samar Deniz, özel hayatlarına dair samimi ve eğlenceli açıklamalarıyla programa damga vurdu.

Samar Deniz, Pazar Gezmesi'nde Özcan Deniz'in kendisine yaptığı evlilik teklifini o an anlamadığını itiraf etti. Ünlü sanatçının tektaş yüzük aldığını ve oldukça romantik cümleler kurduğunu söyleyen Deniz, "Nişanlandığımızı bir hafta sonra fark ettim, çok güldük" ifadesini kullandı.

'BEN PASAKLIYIM, ÖZCAN DÜZENLİ'

Moda tasarımcısı kimliğinin yanı sıra YouTube'daki 'Samar ile Mutfak Kafası' programıyla da tanınan Samar Deniz, ev hayatlarına dair bilinmeyenleri Pazar Gezmesi'nde paylaştı. Özcan Deniz'in evde son derece titiz, düzenli ve centilmen olduğunu söyleyen Deniz, kendisini ise esprili bir dille 'daha pasaklı' olarak tanımladı. Samar Deniz, "Sabahları pamuk gibi bir insan olur" sözleriyle eşine olan hayranlığını da dile getirdi.

'CİLT BAKIMINI BEN YAPARIM'

Programda dikkat çeken bir diğer detay ise Samar Deniz'in eşinin bakım rutinleriyle yakından ilgilenmesi oldu. Özcan Deniz'in cilt bakımını da kendisinin yaptığını anlatan Deniz, bu konudaki titizliğini esprili ifadelerle aktardı.

SETE KAZANLA YEMEK GİDİYOR

Mutfağın kendisi için bir terapi alanı olduğunu söyleyen Samar Deniz, Özcan Deniz'in en sevdiği yemeklerden biri olan İran usulü AŞ çorbasını Pazar Gezmesi için özel olarak hazırladı. Eşi setteyken bu çorbayı kazanla pişirip gönderdiğini söyleyen Deniz, kalabalık sofraları çok sevdiğini ve evde neredeyse her gün 8 kişilik yemek yaptığını da ekledi.

Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi, yeni bölümüyle Pazar günü saat 12.45'te Kanal D'de.

Kaynak: DHA

