Son Dakika Haberleri: Samdob "Çalıkuşu" Balesini Sahneledi

Samdob "Çalıkuşu" Balesini Sahneledi

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 10. sanat yılı etkinlikleri kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nun prömiyerini gerçekleştirdi.

Samdob
Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 10. sanat yılı etkinlikleri kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nun prömiyerini gerçekleştirdi.

Çalıkuşu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan Türk Sanat Müziği'nin enstrümanlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliğini devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in üstlendiği, kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930'lu yıllara uygun olarak Alexandre Vassiliev tarafından yapılan eserin müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri olan roman, yaramazlıklarından dolayı "Çalıkuşu" lakabı takılan Feride'nin hayatını anlatıyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun sosyolojik ve ekonomik durumunu olduğu gibi gözler önüne seren eserde idealist, gururlu ve alımlı bir kadın olan Feride, Kamuran ile yaşadığı aşkın hüzünlü bitmesinin acısıyla seneler boyu Anadolu'nun farklı illerinde öğretmenlik yaparak mutluluğu arar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Reşat Nuri Güntekin, Samsun, Çalıkuşu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü

Cani Koca, Kendisini Aldatan Eşini Öldürüp Polise, "Hanımı Vurdum" Diye İhbarda Bulundu Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 22:32:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samdob "Çalıkuşu" Balesini Sahneledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]