Son Dakika Haberleri: Samet aybaba'ya milli eğitim bakanı selçuk'tan plaket
Son Dakika Spor Haber

Samet aybaba'ya milli eğitim bakanı selçuk'tan plaket

1 saat önce

Memleketi Osmaniye'de iki okul yaptıran teknik direktör Samet Aybaba'ya eğitime katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından plaket verildi.

Samet aybaba'ya milli eğitim bakanı selçuk'tan plaket, System.String[]

Memleketi Osmaniye'de iki okul yaptıran teknik direktör Samet Aybaba'ya eğitime katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından plaket verildi.

Teknik direktör Samet Aybaba, memleketi Osmaniye'de iki okul yaptırdı. Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ve Ayşe Aybaba Anaokulu'nu yaptıran deneyimli teknik adama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından eğitime olan katkıları nedeniyle plaket verildi.

Samet Aybaba, Ziya Selçuk, Osmaniye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı
Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını... Max Kruse, Galatasaray derbisine hazırlanıyor Yönetim Adil Rami'ye kefil oldu: Derbide onu oynat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samet aybaba'ya milli eğitim bakanı selçuk'tan plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]