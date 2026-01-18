Sami Uğurlu: "Ligden düşmekle ilgili endişemiz yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sami Uğurlu: "Ligden düşmekle ilgili endişemiz yok"

18.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, önemli bir puan aldıklarını ve ligde kalacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, önemli bir puan aldıklarını ve ligde kalacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Uğurlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı iki ayrı devre olarak değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Sami Uğurlu, "Hem fiziksel hem mental olarak çok aşağıda aldığımız bir takım vardı. Tabii biraz verilen arayla da alakalı. Şiddeti çok yüksek antrenmanlar yapıyoruz. Çünkü istediğimiz oyunu oynamak istiyorsak bu şiddete ulaşmamız gerekiyor. Burada zaman zaman bu zorlukları yaşayacağız. Bizim kesinlikle zamanımız yok. Ligin eğer ki başı olsaydı bunları ilk haftalarda tolere edebilirdik. Ancak ikinci yarı puan tablosundaki yerimiz belli. Burada hem gelişirken aynı zamanda puan veya puanlar almamız gerekiyor." diye konuştu.

İlk yarıda doğru işler yaptıklarını anlatan 47 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Savunma anlamında oyunun büyük bölümünde doğru işler yaptık. İkinci yarı yapacağımız hamleler vardı. Uzun süre galip gelememe, puan alamamanın mental olarak takımı etkilediğini görüyoruz. Biraz da öz güven eksikliğini hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak oyuncularım ikinci yarı daha fazla öz güvenle oynamaya çalıştılar. Bunu geliştirdikçe de istediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum. Bizim kafamızda düşmeyle ilgili kesinlikle bir şey yok. Öyle bir korkuyla, endişeyle çalışmıyoruz. Çünkü biz iyi takımız. Eksiklerimiz var ancak o eksikliklerimizi eğer oyuncu profili olarak ya da sayısal olarak çoğaltamıyorsak o zaman oyun kalitesini, fizik gücünü, birlikteliği, beraberliği yukarı taşımamız gerekiyor. O maçlardan bir tanesini oynadık. Burada puan almak bizim için çok önemliydi. Kendi rakibimizle oynadık. Bizim umudumuz Antalyaspor'u daha yukarıda görmek, daha iyi oynarken, daha fazla mücadele ederken görmek."

Sami Uğurlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Transfer tahtasının açılmasını her hoca ister. Sayısal olarak olmasa da oyuncu kalitesini daha yukarıya taşımak tabii ki isteriz. Ancak transfer tahtasının açılmama ihtimaline karşı da buraya geldik. Geldiğimizde de oyuncuları tanıyorduk. Bu kadronun transfer tahtası açılmasa da ligde kalacağını düşünüyorum. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa ben yine Antalyaspor'un kesinlikle ligde kalacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: 'Ligden düşmekle ilgili endişemiz yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:53:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sami Uğurlu: "Ligden düşmekle ilgili endişemiz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.