Son Dakika Haberleri: Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 60'a yükseldi
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Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 60'a yükseldi

6 saat önce

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 60'a çıktı.

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 60'a yükseldi, System.String[]

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 60'a çıktı.

BBC'nin haberine göre, salgın nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen ülkede çoğu 5 yaşından küçük 60 kişi kızamıktan yaşamını yitirdi.

Güney Pasifik ülkesinde kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istendi. Flamaların zorunlu aşılama için kapı kapı dolaşan sağlık ekiplerine yardımcı olacağı belirtildi.

Samoa hükümeti, 200 bin nüfuslu ülkede kızamık vakası sayısının 4 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

Ülkede eğitim öğretime ara verildi, 17 yaşından küçük çocukların kamuya açık toplantılara katılmaları yasaklandı.

Yetkililer aşılama oranının yüzde 55'e ulaştığını belirtti.

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, bu oranı yüzde 90'nın üzerine çıkarma sözü verdi. Malielegaoi, bugün bir hastaneyi ziyareti sırasında "Çocuklarımız ve halkımız yüzde yüze yakın oranda aşılama yapmazsak gelecekte patlak verecek herhangi bir salgına karşı asla bağışıklık kazanmayacak." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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