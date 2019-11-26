Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 32'ye yükseldi

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 243 yeni kızamık vakası görüldüğü bildirildi.

Salgının geçen ay ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen vaka sayısının 2 bin 437'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, bu vakalardan 32'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerden 4'ü hariç hepsinin 4 yaş ve altında olduğu aktarılan açıklamada, ölenler arasında 30'lu yaşlarda bir kişinin de bulunduğu bilgisi yer aldı.

Sağlık Bakanlığının 29 Kasım'da başlattığı toplu aşılama kampanyası kapsamında 24 bin kişiye aşı yapıldığı ifade edildi.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, ülkede geçen aydan bu yana etkili olan kızamık salgını nedeniyle 24'ü 4 yaş ve altında, 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hükümet, kızamık salgını nedeniyle 16 Kasım'da acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verilmiş, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklanmış ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verilmişti.

Tonga, Yeni Zelanda ve Fiji'de de kızamık salgını yaşandığı ancak durumun Samoa'daki kadar büyük çapta olmadığı öğrenilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl bu oran yüzde 30'un altına düştü.