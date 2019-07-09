Son Dakika Haberleri: Şampiyon, başkan Köleoğlu'nu ziyaret etti
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Şampiyon, başkan Köleoğlu'nu ziyaret etti

1 saat önce

Moto Kross Türkiye şampiyonu, Avrupa üçüncüsü ve Dünya 14. Cüsü Mustafa Çetin Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret etti.

Şampiyon, başkan Köleoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]
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Moto Kross Türkiye şampiyonu, Avrupa üçüncüsü ve Dünya 14. Cüsü Mustafa Çetin Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret etti.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu olan Mustafa Çetin, ziyarette Başkan Mustafa Köleoğlu'na, yarışmaları hakkında bilgi verdi. Moto Kross Türkiye şampiyonu, Avrupa üçüncüsü, Dünya Şampiyonası 14. Mustafa Çetin'e, Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Bülent Dönmez ve Başkan Yardımcısı Mehmet Alagöz'de eşlik etti.

Şampiyonu makamında kabul eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; "Kumluca'mızdan çıkan ulusal ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden genç sporcumuza başarılarının devamını diliyoruz. Kumluca belediyesi olarak sporcumuza elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:26 Kaynak: İHA
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