Şampiyon depremzede "yeni" madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı - Son Dakika

Şampiyon depremzede "yeni" madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı

09.11.2020 09:41
Şampiyon depremzede

İzmir'deki depremde madalyaları, çöken evlerinde kalan 15 yaşındaki Yağmur Acar'a yeni madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

İzmir'deki depremde madalyaları, çöken evlerinde kalan 15 yaşındaki Yağmur Acar'a yeni madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

Uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Acar'ın yaşadığı Barış Sitesinin alt iki katı, İzmir'deki depremle çöktü.

Depreme evde yakalanan, 5. kattaki evlerine merdiven uzatılarak kurtarılan Yağmur, ailesiyle Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı'nda bulunan çadır kente sığındı.

Yağmur'un evinde kalan madalyalarına üzüldüğünü söylemesi üzerine harekete geçen antrenörü Jülide Öğünç, durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine iletti.

Durumu haber alan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, N Kolay 42. İstanbul Maratonu bitince İzmir'e doğru yola çıktı.

Yeni madalyalarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hediyesi spor malzemelerini de çadır kente getiren Çintimar, Yağmur ve ailesini ziyaret etti.

Yeni madalyalarını gözyaşları arasında teslim alan Yağmur Acar, Çintimar'a teşekkür etti.

"İnşallah bu madalyaların daha büyüklerini kazanacak"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Depremde mağduriyeti gidermek için çalışan herkese teşekkür eden Çintimar, Yağmur'un hocası Öğünç'ten durumunu öğrendiklerini belirtti.

Çintimar, şöyle konuştu:

"Ne ihtiyacı var diye sorduk. Sadece madalyalarını istediğini duyduk. Bu bizi hem çok sevindirdi hem de üzdü. Böyle bir olayda kaybettiği evi varken madalyalarını düşünüyor olması onun spora, atletizme vermiş olduğu önemin bir göstergesi. Biz de hemen madalyalarını yaptırdık. Ondan sonra da Bakanımızın spor malzemeleri hediyeleriyle birlikte bugün buraya geldik. Kızımıza kaybettiği madalyaları takdim ettik. İnşallah bu madalyaların daha büyüklerini, daha güçlülerini uluslararası alanda kazanacak ve alacak."

Yağmur Acar: "Bana güvenlenlerini gururlandıracağım"

Genç sporcu Yağmur Acar ise çok mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yağmur, madalyalarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu ve bunun kendisini daha çok motive edeceğini ifade ederek, "Tek istediğim şey madalyalarımdı. Hocam çok yardımcı oldu. Yarın antrenmanlara başlayacağım. İnşallah gelecek yarışmalarda birinci olacağım ve bana güvenenleri gururlandıracağım." değerlendirmesinde bulundu.

Çadır alanından sorumlu olan ve ziyarete eşlik eden Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta da "Federasyon başkanımıza eşlik etmek istedim. Tarihe tanıklık etmek istedim. Bazısı evinde giden eşyalara üzülür, bazısı altına üzülür ama Yağmur kızımız 6 yaşından beri emek verdiği ve aldığı madalyalara üzülmüş. Çok duygulandım. İnşallah Yağmur'umuzu ileride Avrupa, dünya şampiyonu olarak da görmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fatih Çintimar, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şampiyon depremzede 'yeni' madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı - Son Dakika


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