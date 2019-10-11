Son Dakika Haberleri: Şampiyon karatecilerden Yıldız'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Şampiyon karatecilerden Yıldız'a ziyaret

Şampiyon karatecilerden Yıldız'a ziyaret

2 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında bulunan Kyokushin Karate Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Sıklet Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı karateciler Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret ettiler.

Şampiyon karatecilerden Yıldız'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında bulunan Kyokushin Karate Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Sıklet Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı karateciler Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret ettiler.


İl Müdürü Yıldız, Bilecik'e birçok başarı kazandırmış olan karate branşının bu şampiyonada da elde etmiş oldukları başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek sporcuları ve antrenörleri Yılmaz Durmuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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