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Şampiyon sporculara altın

1 saat önce

Gelibolu Triatlon Kulübünün başarılı sporcularını makamında kabul eden belediye başkanı Mustafa Özacar, sporcuları altınla ödüllendirerek, başarılarını kutladı.

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Gelibolu Triatlon Kulübünün başarılı sporcularını makamında kabul eden belediye başkanı Mustafa Özacar, sporcuları altınla ödüllendirerek, başarılarını kutladı.

Geçtiğimiz aylarda Portekiz'in Modeira Adasında gerçekleştirilen Biathle Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride üçüncü olan Abdullah Yıldırım, milli takım düzeyinde dereceye giren Doğukan Aydoğan ve Dilara Serbest çeyrek altınla ödüllendirildi.

Portekiz'de yapılan yarışmalarda bireysel olarak üçüncü olan Gelibolu Triatlon Kulübünün başarılı sporcusu Abdullah Yıldırım (10) 21-27 Ekim tarihlerinde Amerika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına milli takımla birlikte katılma hakkı kazandı. Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Abdullah Yıldırım'a ayrıca başarılar dileyen beldiye başkanı Mustafa Özacar, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu sporcumuzun dünya şampiyonasına milli takım sporcusu olarak katılarak, Gelibolu'yu temsil edecek olması da bizi daha da memnun etti. Kendisinden burada da bir madalya bekliyoruz" dedi.

Gelibolu Triatlon Kulüp Başkanı Ender Baş da sporcularıyla iftihar ettiğini ifade ederek "Belediye başkanımızın bu jesti de bizleri ve sporcularımızı sevindirdi. Dünya Şampiyonasına katılacak olan sporcumuz Abdullah Yıldırım çalışmalarını takımımızla birlikte ilçemizde sürdürüyor. Haftada 3 gün yüzme idmanı için Çanakkale'ye gitmek zorunda. Normal çalışmaları burada devam ediyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Özacar, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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