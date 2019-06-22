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Şampiyon Türkiye

47 dakika önce

SALON: Saku Suurhall ArenaHAKEMLER: Olivier Guillet, Stephan GriederBELARUS: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau)TÜRKİYE: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Oğuzhan Karasu,Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Burak Mert,...

Şampiyon Türkiye, System.String[]

SALON: Saku Suurhall Arena
HAKEMLER: Olivier Guillet, Stephan Grieder
BELARUS: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau)
TÜRKİYE: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Oğuzhan Karasu,Adis Lagumdzija, Yasin Aydın ( Burak Mert, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Metin Toy,Volkan Döne)
SETLER: 16-25, 21-25, 19-25
SÜRE: 83 dakika (27, 30, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonda finalde karşılaştığı Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. 
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final'de Belarus'a karşı da 3 seti alan milliler şampiyonluğa ulaştı. 

 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:03 Kaynak: DHA
Yasin Aydın, Karasu, Subaşı, Burak Mert, Spor
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