Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

24.11.2020 23:54
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Telles'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Bruno Fernandes'in gelişine sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada çalımlarla Manchester United ceza alanına giren Berkay Özcan'ın topuna Lindelöf müdahale etti. Meşin yuvarlakla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Visca'nın vuruşu üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Telles'in sol kanattan içeriye yaptığı ortada kaleci Mert Günok kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bruno Fernandes'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-0

27. dakikada Visca'nın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta gitti.

33. dakikada Lindelöf'ün kendi yarı sahasından Başakşehir savunmasının arkasına attığı uzun pasta Rashford, ceza alanında Mbombo tarafından düşürülünce hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.

35. penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Rashford, farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0

39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanatta taç çizgisine yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya Demba Ba'nın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

43. dakikada sol kanattan Manchester United ceza alanına giren Mbombo'nun topuk pasında Demba Ba'nın vuruşunu savunmada Maguire araya girerek kornere gönderdi.

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Manchester United: de Gea xx, Wan-Bissaka xx, Maguire xx, Lindelöf xxx, Telles xxx, Fred xx, Van de Beek xx, Rashford xxx, Bruno Fernandes xxx, Martial xx, Cavani xx

Yedekler: Lee Grant, Dean Henderson, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Teden Mengi, Juan Mata, Daniel James, Timothy Fosu-Mensah, Facundo Pellistri Rebollo, Nemanja Matic, Mason Greenwood, Odion Ighalo

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael, Martin Skrtel xx, Alexandru Epureanu xx,Bolingoli- Mbombo xx, Berkay Özcan xx, İrfan Can xx, Nacer Chadli xx, Deniz Türüç xx, Edin Visca xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bruno Fernandes (dk. 7 ve 19), Rashford (dk. 35 pen.) (Manchester United)

(Uygar Aydın/İHA)

Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Bruno Fernandes, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'i 2-1 yenen Chelsea, gruptan çıkmayı garantiledi Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı         
23:22
Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı         
22:46
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
Başakşehir, İngiltere'de dağıldı! Old Trafford'da fark 3'e çıktı Başakşehir, İngiltere'de dağıldı! Old Trafford'da fark 3'e çıktı         
21:53
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti         
20:26
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 00:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei