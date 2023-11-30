Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda, İngiliz ekibinin filelerini havalandıran Kerem Aktürkoğlu ise tarihe geçti.

BİR RONALDO BİR DE KEREM

Galatasaray'ın Manchester United karşısında 3. golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı. Milli futbolcu, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Portekizli yıldızdan sonra hem iç hem de dış sahada Manchester United'a gol atan ilk futbolcu oldu.

13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol-7 asistlik performans gösterdi.