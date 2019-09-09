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Samsat Belediye Başkanının çevre kirliliği tepkisi

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan bin Muattal kabrinde düzenlenen tören sonrasında oluşan çevre kirliğini gören Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi.

Samsat Belediye Başkanının çevre kirliliği tepkisi, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan bin Muattal kabrinde düzenlenen tören sonrasında oluşan çevre kirliğini gören Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi.


Önceki gün çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Samsat ilçesinde meftun bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal kabrinde düzenlenen "Safvan'da Buluşalım" programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmişti. Etkinlik sırasında ikram edilen yiyecek ve içeceklerden dolayı gelişi güzel atılan çöpleri gören Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bizzat kendisi ve beraberindeki arkadaşları ile birlikte çöpleri topladı. Başkan Fırat, belediye sınırları içerisinde olmamasına rağmen Samsat halkı ve Samsat Belediyesi olarak 12 ay boyunca kendilerine emanet bu makamı korumak, gözetmek, temiz tutmak ve bakımını yapmak üzere kendilerini memun hissettiklerini belirterek, bundan dolayı bırakın yılgınlık, mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Fırat, "Burada huzur bulmak için gelen vatandaşlarımız ne yazık ki arkasından bir enkaz bırakmaktadır. Her gün bir çöp yığını ile karşılaşıyoruz. Biz bıkmadan usanmadan burayı temizlemeye çalışırken ne yazık ki bazı vatandaşlarımız da aynı kararlılıkla burayı kirletmektedir. Sahabe'sini seven onun etrafını kirletmez. Sahabe sevgisi böyle ise böyle sevgiyi kabul etmiyoruz. Bu makama saygı duymamız, el birliği ile burayı temiz tutmamız gerekiyor. Önemli olan temizlemek değil, kirletmemektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Halil Fırat, Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
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