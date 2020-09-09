Samsun 'akıllı şehir' oluyor - Son Dakika

Samsun 'akıllı şehir' oluyor

Samsun 'akıllı şehir' oluyor Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Türkiye'nin en üst düzeydeki projesini gerçekleştireceğiz" "Sistem, pik saatlerde, belli saatlerde, trafik sayımını yapacak, ona göre ışık sürelerini kendiliğinden ayarlayacak" Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı...

Samsun 'akıllı şehir' oluyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

" Türkiye'nin en üst düzeydeki projesini gerçekleştireceğiz"

"Sistem, pik saatlerde, belli saatlerde, trafik sayımını yapacak, ona göre ışık sürelerini kendiliğinden ayarlayacak"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da ASELSAN ile birlikte yürüttükleri 'akıllı şehir' projesi ile birlikte başta trafik sorunu olmak üzere birçok problemin çözüleceğini söyledi.

Başkan Mustafa Demir, ASELSAN ile yürütülen akıllı şehir proje çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, "Akıllı şehir kavramı özellikle şu anda Türkiye'deki kentler için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın özellikle takip ettiği, Belediyeler Birliğinin de ciddi anlamda emek verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ciddi anlamda destek verdiği ve takip ettiği bir çalışma. Akıllı şehir kavramı içinde hemen hemen dijital teknoloji ve yapay zeka kullanımı da söz konusu. Bunu Samsun'da hayata geçireceğiz" dedi.

"Türkiye'nin en üst düzeydeki projesini gerçekleştireceğiz"

Projenin Türkiye'nin örnek projeleri arasında yer alacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Kuracağımız sistem, bir tek trafik ve otopark sistemi değil; parkları, sosyal alanları, vatandaş ile belediyenin irtibatını kuracak olan tüm sitemlerin ulaşabildiği bir data olacak. Trafik sorunu olan bir şehiriz. Bizim Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı öncelikli olmak üzere tüm ana bulvarlardaki trafiğin bir sistemle optik okuyucu ve elektronik denetleme sistemi de dahil tüm alt yapısının şu anda bütün projeleri bitti. Şartnameyi hazırlıyoruz, ihaleye çıkıyoruz ve bunu ASELSAN'la birlikte çalışıyoruz. ASELSAN'ın yönetiminde çalışıyoruz. Türkiye'nin en üst düzeyde, en komplike, en sistemli projesini inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Farklı bir EDS olacak"

EDS konusuna açıklık getiren Demir, "EDS deyince tedirgin olanlar var. Mesela bizim trafikte normal 50 kilometre sürat haddi olan bir yerde 70 km gibi bir rakam marjını koyarak onun üzerindeki trafik seyrini engelleyecek, müeyyidelendirecek sistemimiz. Bunu 24 saat yapacak. Vatandaşlara bu konuda ciddi bir yük binmeyecek; tam tersi can güvenliği, trafik emniyeti ve akışı açısından çok ciddi katkı sağlayacak. Dolayısıyla insanlarımız bu sistemi devreye aldığımızda trafik sorunu anlamında çok ciddi bir rahatlamayı görecek. Samsun'da şu andaki trafik akışı yüzde 50 daha rahatlayacak. İlave yollar yapılmadan, mevcut yollarla bir kat daha rahatlama olacak. Yani ilave yollar yapılmadan trafik sorunu çözülecek. Yalnızca kısmi değişiklikler var. Özellikle Eğitim Fakültesi Kavşağı'na, Üniversite Kavşağı'na kadar yan yolu bu sisteme dahil ediyoruz. Yan yola giriş çıkışları yeniden projelendiriyoruz. Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşaklar, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki raylı sistem geçiş kavşakları, Alparslan Bulvarı'nda ve diğer kesişim noktalarındaki kavşak sistemi komple değişecek ve çok akıcı hale getirilecek. Trafik sıkışıklığı büyük ölçüde giderilecek" şeklinde konuştu.

"Sistem, pik saatlerde, belli saatlerde, trafik sayımını yapacak, ona göre ışık sürelerini kendiliğinden ayarlayacak"

Sistemin Samsun'a kazandıracağı yeniliklerden bahseden Başkan Demir, "Peki, bu sistemde ne temin etmiş olacağız? Pik saatlerde, belli saatlerde, trafik sayımını yapacak, ona göre ışık sürelerini kendiliğinden ayarlayacak. Yan yoldan ana yola çıkışı pik saatlerde mesela sürelerini kısa tutacak. Ana yolu daha akıcı hale getirecek. Dolayısıyla ana yola girişte tıkanan tüm arterlerde çok ciddi bir rahatlama olacak. Ana trafiğin sıkıştığı noktalarda da trafiğin mevcudun bir katı daha akıcı hale getirmiş olacak. Ama yalnız akıcılık değil, bugünküne göre çok daha büyük bir trafik emniyeti sağlayacak. Trafik kazalarında çok ciddi düşüşler olacak. Araçların birbiriyle karşı karşıya gelmesinden kaynaklanan kazalarda değil, yaya ve araç noktasında da trafik kazalarında çok büyük ölçüde bir azalma temin edecek" ifadelerini kullandı.

Projenin yakın zamanda hayata geçeceğini de vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şu anda ASELSAN ile birlikte şartnameyi hazırlıyoruz. Bu sene ihaleye çıkacağız. Önce bu elektronik görüntüleme ve optik elektronik sistemler yapılacak. Onları yaptıktan sonra trafiği ona uyumlu hale getirecek fiziki çalışmalara başlayacağız. Atatürk Bulvarı'nda özellikle Atakum kısmında ve İsmet İnönü Bulvarı'nda, akabinde de Belediyeevleri'ne kadar Atatürk Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı'nda bunu hayata geçireceğiz. Atakum kısmını 2021'de, İlkadım ve Canik kısmını ise 2022'de hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Samsun 'akıllı şehir' oluyor

Atatürk Bulvarı, Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun 'akıllı şehir' oluyor - Son Dakika

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