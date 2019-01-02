Samsun Araçlarını Sala Yükleyip, Baraj Sularını Aşıyorlar

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MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar