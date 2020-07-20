Samsun Büyükşehirden tohum desteği - Son Dakika

Samsun Büyükşehirden tohum desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde tarımsal üretimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Vezirköprü ilçesinde verdiği tohum desteğini sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde tarımsal üretimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Vezirköprü ilçesinde verdiği tohum desteğini sürdürüyor.

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Vezirköprü Belediyesi Tarım Komisyonu kararınca Boğa Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan serada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından verilen tohum desteği ile sebze ve meyve fidesi yetiştiriliyor. Domates, karpuz, kavun, patlıcan ve salatalık fidelerinin yetiştirildiği sera çiftçilerin yüzünü güldürüyor. 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destek kapsamında bu yıl 150 dekar alanda 100 bin tohum ile ekim yapıldı.


Tarımı korumaya, desteklemeye ve çiftçilere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, "Vezirköprü'de ilçe belediyemiz tarafından kurulan serada ekilen tohumlar, fideye dönüşüyor. Ardından çiftçilerimize teknik personellerce kaliteli tohum kullanmanın verime etkisi, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreli ve gübresiz uygulamaların karşılaştırılması, tarımda inovasyon gibi konularda eğitimler verilerek fideler ücretsiz dağıtılıyor. Vezirköprü Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında dağıtılan fidelerin yetiştirilmesi ile ilçedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğine büyük katkısı olacak" dedi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehirden tohum desteği - Son Dakika
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