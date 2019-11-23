Son Dakika Haberleri: Samsun Canik Belediye - Galatasaray: 48-69
Son Dakika Spor Samsun Canik Belediye - Galatasaray: 48-69 - Son Dakika Spor

Samsun Canik Belediye - Galatasaray: 48-69

6 saat önce

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER : Ergin Sarı (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx), Sedef Yarıcı (xx)SAMSUN CANİK BELEDİYE: Dragana Nikolic 4 (x), Dilan Çelik 2 (x), Stephanie Zenora Madden 18 (xx), Fatma Dilara Azaklı 4 (x), Neslihan Külekçi 2 (x), Saadet Aysu Keskin 3 (x), Rebecca Teneile Harris...

Samsun Canik Belediye - Galatasaray: 48-69, System.String[]

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER : Ergin Sarı (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx), Sedef Yarıcı (xx)

SAMSUN CANİK BELEDİYE: Dragana Nikolic 4 (x), Dilan Çelik 2 (x), Stephanie Zenora Madden 18 (xx), Fatma Dilara Azaklı 4 (x), Neslihan Külekçi  2 (x), Saadet Aysu Keskin 3 (x), Rebecca Teneile Harris 15 (xx), Neslihan Demir (x), Nena Trajchevska (x), Kayra Güler Sağlam (x)

GALATASARAY: Meltem Yıldızhan 4 (xx), Miray Balotu (x), Şerife Alperi Onar 9 (xx), Sude Yılmaz 4 (xx), Sinem Ataş 13 (xxx), Işıl Alben 5 (xx), Bria Nicole Hartley 7 (xx), Tilbe Şenyürek 9 (xx), Mısra Albayrak 2 (xx), Victoria Ayo Macaulay 14 (xxx), İnci Güçlü 2 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 9-24 (Galatasaray lehine)

İLK YARI: 19-38 (Galatasaray lehine)

3'ÜNCÜ PERİYOT: 31-57

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Samsun Canik Belediye'yi 69-48 mağlup etti.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray hızlı başladı. İlk seti 24-9'lukj skorla tamamlayan sarı kırmızılı takım, ilk yarıyı da 38-19 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, maçı 69-48 kazanarak 5'te 5 yaptı. Ekonomik sıkıntılar çeken Samsun Canik Belediye ise henüz galibiyetle tanışamadı.


Galatasaray, Ergin Sarı, Samsun, Canik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:54 Kaynak: DHA
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