Samsun'da "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansı düzenlendi

28.02.2022 23:14
Samsun'da "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansı düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansına katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansına katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Tekin, darbelerin hükümetlere, siyasi partilere değil de direkt millet iradesine yapıldığını söyledi.

27 Mayıs darbesini yapanların, daha sonra tekrar darbe yapabilmek için anayasal tedbirler aldığını dile getiren Tekin, "Tedbirlerden bir tanesi TBMM'nin iki kanatlı parlamento haline getirilmesi. Milletin seçtiği vekilleri denetlemek için Cumhuriyet Senatosu oluşturdular. Cumhuriyet Senatosunun içinde sadece elitler var. Çünkü şartlar arasında üniversite mezunu olma şartı var. O yıllarda üniversiteler sınırlı. Az bir kısım üniversite mezunu olabiliyor." diye konuştu.

Vesayet özlemcilerinin ve millet iradesinden rahatsız olanların çabalarının hiç bitmeyeceğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Hocamız Necmettin Erbakan'ı, 28 Şubat sürecindeki dik tutumundan dolayı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Vesayet özlemcilerinin ve millet iradesinden rahatsız olanların çabaları hiç bitmeyecektir. Bugün de daha öncekilere benzemeyen vesayet özentisi sürecinde olabiliriz. Bu konuda çabalayanlar var. İçimizde oldukları için fark etmeyebiliriz. Bir gün bir bakarsınız darbe girişimi için karşımıza çıkabilirler. Darbeler hükümetlere karşı değil, millete karşı olur. Olaylara böyle bakmalıyız. 28 Şubat öncesinde ne terör olayı ne anarşi vardı. Ne de toplumsal infial diyebileceğimiz bir olay vardı. Yani 12 Eylül'de darbeyi meşru gören insanların gördükleri gibi bir tablo söz konusu değildi. 28 Şubat başka bir süreç. Sivil toplum kuruluşları, bazı sendikalar, 28 Şubat'ı meşrulaştırmak için gönüllü hatiplik yapıyorlardı."

Konferansa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Samsun'da 28 Şubat Bir Darbeden Ötesi konferansı düzenlendi

YORUMLAR
500
Kızılcahamam'da '28 Şubat'ı unutma' konulu fotoğraf sergisi açıldı Kızılcahamam'da '28 Şubat'ı unutma' konulu fotoğraf sergisi açıldı 28 Şubat sürecine tepkiler 28 Şubat sürecine tepkiler

Cumhuriyet, 28 Şubat, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da '28 Şubat Bir Darbeden Ötesi' konferansı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 23:36:11. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da "28 Şubat Bir Darbeden Ötesi" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement